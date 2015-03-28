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البدء في تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالأقصر أول أبريل

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البدء في تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالأقصر أول أبريل البدء في تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالأقصر أول أبريل

صورة أرشيفية

تبدأ محافظة الأقصر في تطبيق منظومة الخبز الجديدة بداية من أول أبريل المقبل بعد تأخر 4 أشهر من عن الموعد المقرر سابقا فى الأول من ديسمبر الماضى.

وقال مدحت جعفروكيل وزارة ‫بالاقصر أن التأخير ناتج تشغيل 3 أنظمة لتوزيع الخبز على المواطنين تنفيذا لرغباتهم منها نظام صرف الدقيق فقط والخبز فقط والدقيق والخبز معا.

وأوضح وكيل الوزارة أن المنظومة الجديدة تضمن حق الفرد المسجل على البطاقة الإليكترونية فى 5 أرغفة يوميا بسعر مدعم 5 قروش وبحد أقصي 150 رغيفا شهريا مطالبا الأهالى بضرورة استخراج بطاقات الخبز وإضافة أفراد الأسرة غير المسجلين إليها لضمان حصولهم على حصتهم فى الخبز ، فيما يحصل أصحاب المخابز على مستحقاتهم من البنوك .

وأضاف جعفر بأن المديرية انتهت من تدريب مسئولى 301 مخبز على مستوى المحافظة استعدادا لبدء العمل حسب المنظومة الجديدة للخبز ، مؤكدا أن المواطن له الحق فى إضافة فائض الخبز إلى البطاقة التموينية للحصول على سلع أخرى كالسكر والزيت والأرز وغيرها ، كما أن المواطنين الذين لا يملكون بطاقة الخبز الجديدة أو المقيمين على أرض المحافظة سيحصلون على الخبز بسعره المدعم وهو خمسة قروش فقط من خلال الكارت الذهبى لحين إستخراج بطاقات الخبز .

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