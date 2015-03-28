الرئيس العراقي : التدخل الخارجي في اليمن لن يكون في مصلحة الشعب

قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال القمة العربية إن بغداد تأمل أن يتم القضاء على الإرهاب خلال سنة.

واوضح أن العراق يؤكد على المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع الطوائف العراقية إستثناء الإرهابيين مضيفا أن التطورات العاصفة في ‫اليمن تستدعي تدارك الحرب الأهلية.

> وأضاف المعصوم أن التدخل الخارجي لن يكون لمصلحة الشعب اليمني مشيرا إلى أن العراق يأمل أن يتجاوز الشعب السوري محنته الحالية.

وعبر الرئيس العراقي عن أمله في بناء دولة ليبية بعيدة عن التطرف والإرهاب وشدد على أن علاقة العراق مع الدول العربية وإيران عامل لمواجهة الإرهاب