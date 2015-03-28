السعودية تهيىء أسطولاً من المروحيات لضرب تجمعات حوثية قرب حدودها

قال مصدر سعودي، اليوم السبت، إن عمليات “عاصفة الحزم” التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن تمكنت من تدمير عدد من الأهداف العسكرية الأساسية في اليمن، لافتًا إلى أن هناك احتمال لـ “إعلان كبير” سيكشف عنه خلال مؤتمر القمة العربية المنعقد اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ.

وتابع المصدر قائلاً إن المملكة تهيئ اسطولاً من المروحيات الهجومية لتوجيه ضربة للتجمعات الحوثية التي بدأت بالتشكل شمال اليمن قرب الحدود مع السعودية، حسبما أفاد موقع قناة «سى إن إن بالعربية».

وأضاف المصدر – الذي فضل عدم الكشف عن اسمه – أن الغارات الجوية دمرت كل قدرات الدفاع الجوي الأساسية التي يسيطر عليها الحوثيين، إلى جانب تدمير كل البنايات العسكرية التي تحيط بالعاصمة اليمنية، صنعاء.