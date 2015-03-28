بالصور .. محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة هندسية لوضع خطة لتطوير ميدان العارف

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، تشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة جامعة سوهاج لوضع خطة لتجميل وتطوير ميدان العارف بمدينة سوهاج وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحى غرب وإدارة المرور.

جاء ذلك خلال الجولات الميدانية التى يقوم بها بجميع انحاء مدينة سوهاج وشارك بالحملة الوحدات المحلية لمركز ومدينة سوهاج واخميم وحى شرق وحى غرب والمرور وشرطة المرافق.

وأوضح المحافظ ان الميدان يعانى من انتشار البائعة الجائلين وموقف عشوائي لسرفيس وإشغالات للمحلات التجارية بسور السكة الحديد مما يعيق حركة المرور والمشاة ونسعى الى تجميل الميدان ويكون بشكل حضاري وعلى المواطنين والشباب من ابناء سوهاج المشاركة فى وضع تصور لتطوير الميدان والذى يمثل اثر اسلامى حيث يطل علي الميدان مسجد العارف بالله والذى يمثل مزاراً لابناء سوهاج من جميع انحاء قري ومدن المحافظة وقد تفقد مسجد العارف ومسجد الفرشوطى بالقيسارية.

وقرر المحافظ فتح باب التقدم واجراء قرعة للبائعة الجائلين لـ42 بايكة بسوق خلف العمائر السكنية بمدينة ناصر بعد انهاء اعمال تجهيزها وانه سيتم تطوير وتجميل موقف السرفيس بمدينة ناصر.

وأمر المحافظ رئيس حى شرق خلال الحملة تم رفع القمامة من امام اسكان الرعاية للطلاب التابع لجامعة سوهاج وتوفير صناديق قمامة للمنطقة وسط إشادة من الطلاب وأهالي المنطقة بمجهودات المحافظ خلال الفترة الماضية.