الرئيس التونسي : ندعم السلطة الشرعية في اليمن برئاسة عبد ربه منصور

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في كلمته بالقمة العربية الـ26 في شرم الشيخ، دعم تونس الكامل للسلطة الشرعية في اليمن، وحرصها على استقرار المنطقة.

وطالب السبسي بمزيد من التنسيق العربي لمواجهة ظاهرة الإرهاب. كما طالب كافة الأطراف باليمن باستكمال الحوار لإيجاد حل للأزمة.

وشدد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأم ، مشيرا إلى أن ما يحدث بليبيا مثير للقلق في تونس.

وأكد السبسي حرص تونس على وحدة الأراضي الليبية، ورحب بعودة الأطراف السياسية الليبية إلى مائدة الحوار برعاية الأمم المتحدة، معبرا عن دعمه للجهود الدولية الهادفة لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية.

وترحم السبسي على أرواح ضحايا حادث باردو، وقدم الشكر إلى كل من وقف بجانب بلاده في هذه المحنة.