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عمارات اسكان الشباب بقرية الشوش بسوهاج تنذر بكارثة بيئية

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عمارات اسكان الشباب بقرية الشوش بسوهاج تنذر بكارثة بيئية عمارات اسكان الشباب بقرية الشوش بسوهاج تنذر بكارثة بيئية

رصدت عدسة وكالة أونا للأخبار، كارثة بيئية خطيرة، ينذر بها الوضع، بمساكن اسكان الشباب والأولى بالرعاية، بقرية الشوش التابعة لمركز ومدينة سوهاج.

وتلك المساكن هي عبارة عن 24 عمارة  تم انشائها منذ عام 2004، وتتراكم أكوام القمامة بين العمارات بالإضافة إلى انهيار بالوعات الصرف الصحي التى تخدم تلك الوحدات السكنية منذ عدة سنوات بدون تدخل من المسئولين، الأمر الذى أدى إلى تذمر مزارعى القرية بسبب ما وصفوه بتسرب مياة صرف تلك العمارات إلى مسقى مائى يستخدمه المزارعين فى رى زراعاتهم مما يتسبب فى احتمالية انتقال الأمراض.

ويزداد الموقف خطورة نتيجة ترك بيارات الصرف الصحى بدون أغطية الامر الذى أدى إلى وفاة طفل لقى مصرعه غرقًا فى احداها دون تحرك من قبل المسئولين.

 

 

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