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حلمي بكر يطالب الحكومة بعودة حصة الموسيقى للمدارس والجامعات

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حلمي بكر يطالب الحكومة بعودة حصة الموسيقى للمدارس والجامعات حلمي بكر يطالب الحكومة بعودة حصة الموسيقى للمدارس والجامعات

جانب من اللقاء

طالبَ الموسيقار، حلمي بكر، بضرورة عودة حصة الموسيقى في المدارس مع ضرورة العناية بالنشاط الفني داخل الجامعات، وذلك لتنمية الذوق العام، والحس الجمالي عند الطلاب، واكتشاف المواهب الفنية وتنميتها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نَظمه المعهد الدولي العالي للإعلام، وأداره الناقد الفني، أمجد مصطفى، الذي كان تحت رعاية، هويدا مصطفى، أستاذة الإعلام وعميدة المعهد، حيثُ استمع بكر إلى عددٍ من المواهب الغنائية الشابة، معلقاً على أدائهم الفني ومُقدما لهم النصائح.

وأوضح بكر أنّ الحياة الفنية بِها صعوبات ومَعوقات كثيرة إلا أنّه من الممكن تَجاوزها خلال الفترة المُقبلة، وأنّهُ شخصياً قَابلتهُ الكثير من المعوقات التي تخطاها بالعلم وحُب الفن، حيث أكدَ على أهمية العلم بالنسبة للفنان، وذلك لأن العلم يُعد الركيزة الأساسية لأي فنان أما الموهبة فتُعتبرُ عشوائية، قائلاً: “العلمُ يُساعد على تنظيم الموهبة وتَنميتها، كما أنّه يُساعد في الاستمرار والتجديد”.

وعلى هامش اللقاء، أهدت الدكتورة، هُويدا مصطفى، درع المعهد إلى الفنان الكبير حلمي بكر، وذلك تقديراً لِمسيرته الفنية الحافلة بأعمالٍ مُتميزة.

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