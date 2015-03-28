جامعة أسيوط تُطلق “مهرجان الرياضة للجميع” في اليوبيل الذهبي لكلية التجارة

تنظم كلية التجارة بجامعة أسيوط “مهرجان الرياضة للجميع” والمقرر له يوم الخامس من إبريل القادم، وذلك ضمن فاعليات احتفال الكلية باليوبيل الذهبى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور عبد السلام نوير والدكتور كرم عبد النعيم منسق عام الأنشطة الطلابية وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وصرح عميد الكلية، أن المهرجان سوف يتضمن مسابقات “المشى ومارثون الجرى وسباق الدراجات” وذلك بمشاركة طلبة وطالبات مختلف كليات الجامعة والعاملين بها وحشد من أعضاء هيئة التدريس، على أن يتم تسليم درع المشاركة للكلية المشاركة بأكبر عدد لكل فئة.

وقال الدكتور كرم عبد النعيم، إن المهرجان سوف يفتتح “بمسابقة المشى” فى العاشرة والنصف صباحاً على أن يليه “مارثون الجرى” فى تمام الثانية عشر ظهراً وذلك من أمام كلية التجارة إلى تراك ملعب القدم بإستاد الجامعة ، وفى الختام “مسابقة الدراجات” تبدأ من أمام الكلية مروراً ببوابة الترعة الإبراهيمية إلى كمين الجامعة والعودة من بوابة بيطرى.

جدير بالذكر أن الكلية كانت قد بدأت احتفالاتها باليوبيل الذهبى لها تزامناً مع بدء العام الدراسى 2014 – 2015 على أن تستمر الفاعليات من خلال الأنشطة المتنوعة والمختلفة للطلاب على مدار العام.