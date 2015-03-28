أمير قطر : نرفض التدخل العسكري في ليبيا .. ونحترم حسن الجوار مع إيران

استهل أمير قطر تميم بن حمد كلمته في القمة العربية بالحديث عن القضية الفلسطينية مؤكدا أنها على قائمة أولويات دولته

دعا أمير دولة قطر ‬ مجلس الأمن إلى الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن ‫غزة مشيرا إلى القطاع يعاني من أزمة اقتصادية حادة .

وقال تميم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد على أنه لايعتزم الموافقة على قيام الدولة الفلسطنية مضيفا أن عملية السلامك لم تسفر عن شيئ منذ سنوات.

وأكد تميم إن إعادة النظام السوري بشار الأسد ليس جزءا من أي حل سياسي في سوريا داعيا لتشكيل حكومة انتقالية كما عبر عن رفض بلاده أي عمل عسكري في ليبيا وعبر عن دعمه للحل السياسي. ‬