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أمير قطر : نرفض التدخل العسكري في ليبيا .. ونحترم حسن الجوار مع إيران

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أمير قطر : نرفض التدخل العسكري في ليبيا .. ونحترم حسن الجوار مع إيران أمير قطر : نرفض التدخل العسكري في ليبيا .. ونحترم حسن الجوار مع إيران

الرئيس وأمير قطر، تميم بن حمد

استهل  أمير قطر تميم بن حمد كلمته في القمة العربية بالحديث عن القضية الفلسطينية مؤكدا أنها على قائمة أولويات دولته

دعا أمير دولة قطر  مجلس الأمن   إلى الضغط على إسرائيل  لرفع الحصار عن غزة مشيرا إلى القطاع يعاني من أزمة اقتصادية حادة .

وقال تميم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد على أنه لايعتزم الموافقة على قيام الدولة الفلسطنية مضيفا أن عملية السلامك لم تسفر عن شيئ منذ سنوات.

وأكد تميم إن إعادة النظام السوري بشار الأسد  ليس جزءا من أي حل سياسي في  سوريا داعيا لتشكيل حكومة انتقالية كما عبر عن رفض بلاده أي عمل عسكري في ليبيا وعبر عن دعمه للحل السياسي. 

وشدد تميم  على حسن علاقة قطر  مع إيران كدولة إسلامية  مؤكدا  أن حسن الجوار يقوم على الحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وأكد أن دول الخليجية ادخلت في اليمن بناء على طلب الرئيس الشرعي عبد ربه منصور مضيفا أن الحوثيون والرئيس المخلوع على صالح مسؤولين على دمار اليمن .

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