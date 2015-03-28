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عزمي مجاهد: مجلس الوزراء هو المتعهد بتأمين الدوري

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عزمي مجاهد: مجلس الوزراء هو المتعهد بتأمين الدوري عزمي مجاهد: مجلس الوزراء هو المتعهد بتأمين الدوري

أكد عزمي مجاهد المتحدث الرسمي بإسم اتحاد الكرة المصري أن الخطابات التي أرسلت للأندية بشأن تحديد ضوابط حضور المباريات من أعضاء مجلس الإدارة هي للتأمين الداخلي فقط.

وكان اتحاد الكرة قد أرسل للأندية خطابا فيه ضوابط صارمة

وقال عزمي مجاهد لـFilGoal.com "الخطابات التي تم إرسالها للأندية بخصوص التأمين هي الداخلي أي بداخل الملعب فقط".

وأضاف "أما التأمين الخارجي فهو يخص وزارة الداخلية إذ أن القرار صدر من مجلس الوزراء صاحب السلطة الأعلى منا كاتحاد كرة وكذلك وزارة الداخلية".

وتابع "المتعهد بتأمين الدوري هو مجلس الوزراء ومطلعة بذلك وزارة الداخلية".

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فيديو اليوم السابع