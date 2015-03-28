وفد من المصريين الأحرار والبنك المركزي يزور قناة السويس الجديدة

قام وفد من حزب المصريين الاحرار بزيارة الى قناة السويس الجديدة، كان في استقبالهم جورج وهبة أمين الحزب بالإسماعيلية، وقام بشرح ميدانى لهم بموقع الحفر والتكريك الرئيسي بالقطاع الأوسط.

واستمع الجميع إلى شرح من العميد عمرو شلبي أحد قيادات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والذى أكد وصول عدد الكراكات العاملة فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة إلى 34 كراكة تعمل على مدار الساعة، مؤكدًا الانتهاء من القناة وجميع أعمال التكريك فى الموعد المحدد للافتتاح فى أغسطس القادم.

وقام وفد من اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ووفد من محافظة الغربية ووفد من البنك المركزى بزيارة للقناة الجديدة، وتفقدا مواقع التكريك وسط حراسة مشددة من الجيش، كما التقطوا صورًا تذكارية وسط هتافات “تحيا مصر”.