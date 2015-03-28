أخبار عاجلة

وفاة زوجة أحمد الشيخ لاعب الاتحاد -
ننشر شروط وقواعد دوري الكرة الشاطئية -
الداخلية يحاول إنهاء عقدة طلائع الجيش -
ميدو يشرح طريقة التعامل مع «شيكابالا» -
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الشرقية -
اليوم| الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بتروجيت -
ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر -
الزمالك يستدرج الشرقية لاستعادة الثقة المفقودة -
إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وفد من المصريين الأحرار والبنك المركزي يزور قناة السويس الجديدة

Google+ Print
وفد من المصريين الأحرار والبنك المركزي يزور قناة السويس الجديدة وفد من المصريين الأحرار والبنك المركزي يزور قناة السويس الجديدة

قام وفد من حزب المصريين الاحرار بزيارة الى قناة السويس الجديدة، كان في استقبالهم جورج وهبة أمين الحزب بالإسماعيلية، وقام بشرح ميدانى لهم بموقع الحفر والتكريك الرئيسي بالقطاع الأوسط.

واستمع الجميع إلى شرح من العميد عمرو شلبي أحد قيادات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والذى أكد وصول عدد الكراكات العاملة فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة إلى 34 كراكة تعمل على مدار الساعة، مؤكدًا الانتهاء من القناة وجميع أعمال التكريك فى الموعد المحدد للافتتاح فى أغسطس القادم.

وقام وفد من اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ووفد من محافظة الغربية ووفد من البنك المركزى بزيارة للقناة الجديدة، وتفقدا مواقع التكريك وسط حراسة مشددة من الجيش، كما التقطوا صورًا تذكارية وسط هتافات “تحيا ”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر