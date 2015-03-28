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عمرو سليم : أحوال العالم العربي “كنز يومي” لرسام الكاريكاتير‎

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عمرو سليم : أحوال العالم العربي “كنز يومي” لرسام الكاريكاتير‎ عمرو سليم : أحوال العالم العربي “كنز يومي” لرسام الكاريكاتير‎

رسام الكاريكاتير، عمرو سليم

قال رسام الكاريكاتير، عمرو سليم، إن أحوال العالم العربي “كنز يومي” لرسام الكاريكاتير المصري والعربي، بجانب كثرة المواضيع، التي تدفع للسخرية.

وأضاف سليم، خلال استضافته ببرنامج “صباح مساء” على فضائية “الغد العربي”، أن الكاريكاتير من فنون الصحافة يتمتع بالجراءة والشجاعة والحرية الواضحة، مؤكدًا أن الكاريكاتير يساوي ألف مقال، لأن المقال من الممكن حذف كلمة منه أو تخفيفه.

وأشار إلى أن رسام الكاريكاتير كالطفل لا يعرف المجاملة، منوهًا أن روح السخرية دائمة لم نفتقدها.

ولفت إلى أن هناك 8 قضايا إزدراء أديان واجهها في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونوه سليم إلي أنه واجه تحقيق بتهمة إهانة الرئيس، في عهد مبارك، بعد رسمي كاريكاتير لتزوير الانتخابات البرلمانية في 2010.

وقال إن رؤيته لصلاح جاهين في المنام كانت نبوءة لعمله كفنان كاريكاتير.

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