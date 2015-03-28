محاكمة مراجع بالشهر العقاري تعدى على رئيسه بالضرب والسب

كشف تقرير قضائي للنيابة الإدارية عن قضية فساد أخلاقي داخل الشهر العقاري ’ قام مراجع بمأمورية الشهر العقاري بملوي بالتعدي على رئيس المأمورية بالضرب و “سحله” داخل مقر العمل.

بعرض التحقيقات على المستشار حسام فاروق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي في الواقعة.

كشفت مذكرة محمد صلاح، مشرف رئيس النيابة الإدارية بملوي عن شكوى تقدم بها عادل حلمي عبدالملك، رئيس مأمورية الشهر العقاري بملوي ضد محسن محمد علي، المراجع بالمأمورية، لتعديه عليه بالضرب والسب أمام العاملين بالمأمورية.

وقال رئيس مأمرية الشهر العقاري في أقواله أمام النيابة الإدارية إنه لاحظ عدم تواجد المشكو في حقه بمكتبه فطلب من العامل محمود يوسف حسين البحث عنه فوجده في “مصلى” المبنى ’ فطلب منه أن يتوجه إلى مكتبه لإنجاز أعماله إلا أنه نام داخل “المصلى” فأخبره العامل أن يتوجه إلى رئيس المأمورية وعند حضوره تفوه قبله ببعض الألفاظ الخارجة وتعدى عليه بالضرب المبرح وقام بجذبه من قدميه بعد أن أسقطه أرضاً وقام بسحله أمام مكتبه

> وبسؤال محمود يوسف حسين ـ عامل خدمات معاونة بمأمورية الشهر العقاري بملوي ’ قرر أن رئيس المأمورية طلب منه التوجه إلى “المصلى” لاستدعاء المراجع محسن محمد علي بعد إنتهاء صلاة العصر بفترة كبيرة ولكنه لم يحضر ’ فذهب إليه مرة آخرى وأخبره أن رئيس المأمورية طلب إستدعائه وبعد فترة فوجيء بالمشكو في حقه يتفوه ببعض الألفاظ غير اللائقة في حق رئيس المأمورية بصوت مرتفع وتعدى عليه بالضرب المبرح امام جميع العاملين بالفترة المسائية وقام بـ “سحله”.

وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أن ما نسب إلى ” محسن محمد علي ” يكشف عن سؤ سلوكه وانحداره في التعامل مع رئيس المأمورية مما أساء إلى وزارة العدل.

وقال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن التحقيقات إنتهت إلى إحالة محسن محمد علي المراجع الهندسي بمأمورية الشهر العقاري بملوي للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق الجنائي مع المتهم.