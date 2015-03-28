الشعب الجمهورى : عودة التمثيل الدبلوماسي بين مصر وقطر من أهم إنجازات القمة

وصف المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ،كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى ألقاها اليوم فى الجلسة الإفتتاحية للقمة العربية بأنها ملخص شامل لقضايا أمتنا وبخاصة تأكيدة على ، على ضرورة مواجهة الارهاب والتطرف الذى أصبح يهدد أغلب البلدان العربيه .

وأشاد رئيس حزب الشعب الجمهوري فى تصريحات صحفية له ، بترحيب الرئيس بقرار وزراء الخارجية العرب بانشاء قوة عربية مشتركة ولمواجهة المؤامرات التى تحاك ضد الامة العربية .

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري أن حضور قطر القمة العربية وعودة التمثيل الدبلوماسي بين مصر وقطر يعتبر خطوة جادة نحو الوحدة العربيه ، ويعد من أهم إنجازات القمة العربية.