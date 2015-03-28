تموين سوهاج : بدء توزيع ماكينات صرف الخبز على أصحاب المخابز اليوم

قال شمس محمد يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج لوكالة “أونا”، إن المديرية بدأت اليوم فى توزيع 1400 ماكينة صرف خبز بمعدل ماكينة واحدة لكل مخبز تصرف بالمجان، بالإضافة إلى توزيع 1800 ماكينة أخرى على مستودعات الدقيق، وذلك فى إطار الاستعداد لبدء تفعيل منظومة الخبز الجديدة بالمحافظة .

وأضاف يوسف، أنه تقرر البدء الفعلى لتطبيق المنظومة يوم الأحد الموافق 5 ابريل القادم على ان تقوم الوزارة بعد ذلك بتدبير ماكينات صرف خبز اخرى تستخدم حال حدوث عطل بالماكينات التى تم توفيرها، موضحًا أن التوزيع يتم بالوحدات المحلية لمراكز المحافظة .