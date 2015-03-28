شركات الطرق تطالب بتوفير حصة شهرية من السولار أسوة بالبيتومين

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين في مذكرة رسمية من وزير البترول المهندس شريف إسماعيل بتوفير حصة شهرية للشركات العاملة في الطرق من السولار أسوة بالبيتومين .

> وقال داكر عبد اللاه أن هناك بعض الأزمات التي تواجه الخطة الإستثمارية للدولة في مشروعاتها الداخلية سواء القومية أو مشروعات خطة الدولة وهي أزمة السولار التي تظهر كل عام وكإننا أصبحنا في موسم لتلك الازمة تظهر فيه وترتفع فيه الأسعار وتتحكم السوق السوداء في بيعه .

وأضاف داكر في بيان صحفي اليوم إن وزارة البترول تعطي حصصا من منتج البيتومين لشركات المقاولات العاملة بقطاع الطرف وتعلمون ان كافة أعمال الطرق تحتاج إلي وجود منتج السولار بحسابات وكميات تعلمونها جيداً ولايمكن أن يتم تنفيذ أي من مشروعات الطرق دون منتج السولار والذي لايقل اهمية عن منتج البيتومين بل أن اهميته تذيد علي اسخدامة في سير السيارات التي تنقل منتج البيتومين حتي يصل إلي مواقع العمل, وبالتالي فلابد من ان تخصص وزارة البترول حصة من منتج السولار لشركات المقاولات العاملة بقطاع الطرق وتملك وزارة البترول قائمة بالشركات العاملة بمشروعات وخطط الدولة سواء في المؤسسات او الوزارات أو الهيئات ولديها المستندات الدالة علي وجود أعمال بتلك المشروعات يستخدم فيها السولار .

وأضاف داكر أننا نعلم جميعاً اهمية الفترة الحالية وخطورتها علي تاريخ مصر الإقتصادي والسياسي في العصر الحديث كما نعلم بأهمية الخروج بأكبر كم من المكاسب في المؤتمر الإقتصادي القادم والذي ندعوا الله جميعاً ان يوفقنا الله لما هو في صالح مصرنا الحبيبة في تنفيذ الخطة الإستثمارة التي سوف تطرح من خلال هذا المؤتمر الهام والذي يحتاج إلي تكاتف جميع الجهود من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن في الفترة المقبلة .