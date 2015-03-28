زعيمة المعارضة الإيرانية : يجب الاتحاد في مواجهة النظام الإيراني

ترجمة – كريم مجدي

أكدت مريم رجوي، زعيمة المقاومة الايرانية، قبل بداية القمة العربية، على ضرورية الاتحاد للعمل ضد الدكتاتورية المذهبية والإرهاب الحاكم في إيران وتصدير الإرهاب والتجاوزات في المنطقة، وقالت رجوي، أن التحالف ضد احتلال اليمن من قبل “مرتزقة” النظام الإيراني أصبح ضروري وحتمياً.

وأضافت رجوي، أن هذا الدفاع يجب أن يكون مبرر ومشروع في جميع أنحاء المنطقة، من العراق وسوريا حتى لبنان وسائر المنطقة، كما يجب التخلص من الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وعملاءها في المنطقة.

وقالت رجوي في نصيحة لها إلى المسؤولين في القمة العربية، “إن نظام الملالي الإيراني المتجاوز والداعي للحرب ليس في موضع قوى، وأن النظام يواجه أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية تعد مستعصية الحل وتزداد عمقاً مع مرور الأيام.

وأضافت رجوي أن النظام الإيراني في مواجهة حاسمة أجبرته على التراجع، في حين أن التسويات السياسية والتفاوض معه يشجعه على التجاوزات والانتهاكات، وقالت رجوي، إن جذور الأزمات هو نظام ولاية الفقيه، ولا يوجد حل إلا بخلعه والإطاحة به من هذه المنطقة.