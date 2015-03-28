أخبار عاجلة

وفاة زوجة أحمد الشيخ لاعب الاتحاد -
ننشر شروط وقواعد دوري الكرة الشاطئية -
الداخلية يحاول إنهاء عقدة طلائع الجيش -
ميدو يشرح طريقة التعامل مع «شيكابالا» -
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الشرقية -
اليوم| الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بتروجيت -
ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر -
الزمالك يستدرج الشرقية لاستعادة الثقة المفقودة -
إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مفتي الجمهورية يشيد بخطاب الرئيس السيسي أمام القمة العربية

Google+ Print
مفتي الجمهورية يشيد بخطاب الرئيس السيسي أمام القمة العربية مفتي الجمهورية يشيد بخطاب الرئيس السيسي أمام القمة العربية

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

أشاد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية- بخطاب الرئيس عبدالفتاح أمام القمة العربية في شرم الشيخ، والذي أكد فيه أن الوطن العربي في حاجة الآن لتطوير الخطاب الديني من أجل محاربة الأفكار المتطرفة .

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن تجديد الخطاب الديني أصبح الآن واجبًا قوميًا لتصحيح الكثير من المفاهيم التي تم تشويهها، وتقديم الإسلام الصحيح للعالم، وبيان ضلال فكر المتطرفين الذين يسعون إلى إضعاف الأمة وإفساد البلاد والعباد.

وأضاف مفتي الجمهورية أن تجديد آليات الخطاب الديني أصبح أمراً ضرورياً، وذلك عبر استخدام الآليات والوسائل الحديثة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من شرائح وأفراد المجتمعات المختلفة، عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها لمواجهة الفكر المتطرف على الإنترنت، والذي يستهدف شريحة كبيرة من الشباب.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دعوة الرئيس السيسي وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية لترسيخ القيم الإنسانية والتراث وقبول الآخر، من الأمور التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، وذلك لأن نشر ثقافة التعايش وإعلاء القيم الدينية والإنسانية ونبذ الكراهية من شأنه أن ينشر السلام في المجتمعات ويجعلها صفًا واحدًا في مواجهة أي فكر منحرف أو متطرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين