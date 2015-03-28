مفتي الجمهورية يشيد بخطاب الرئيس السيسي أمام القمة العربية

أشاد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية- بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية في شرم الشيخ، والذي أكد فيه أن الوطن العربي في حاجة الآن لتطوير الخطاب الديني من أجل محاربة الأفكار المتطرفة .

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن تجديد الخطاب الديني أصبح الآن واجبًا قوميًا لتصحيح الكثير من المفاهيم التي تم تشويهها، وتقديم الإسلام الصحيح للعالم، وبيان ضلال فكر المتطرفين الذين يسعون إلى إضعاف الأمة وإفساد البلاد والعباد.

وأضاف مفتي الجمهورية أن تجديد آليات الخطاب الديني أصبح أمراً ضرورياً، وذلك عبر استخدام الآليات والوسائل الحديثة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من شرائح وأفراد المجتمعات المختلفة، عن طريق شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها لمواجهة الفكر المتطرف على الإنترنت، والذي يستهدف شريحة كبيرة من الشباب.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دعوة الرئيس السيسي وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية لترسيخ القيم الإنسانية والتراث وقبول الآخر، من الأمور التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، وذلك لأن نشر ثقافة التعايش وإعلاء القيم الدينية والإنسانية ونبذ الكراهية من شأنه أن ينشر السلام في المجتمعات ويجعلها صفًا واحدًا في مواجهة أي فكر منحرف أو متطرف.