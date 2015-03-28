إحالة رئيس حي دارالسلام و7 من معاونيه للمحاكمة لإرتكابهم مخالفات مالية

أمر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس حي دارالسلام و 5 آخرين من معاونيه للمحاكمة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة

تضم قائمة المتهمين علاء عبد العزيز رئيس حي دارالسلام ومصطفى إمام مهندس التنظيم ومحمد حسين مدير الإسكان ورأفت ريمون ’ مهندس وحسين سيد ’ إداري بالمتابعة ومدحت سيد مدير المتابعة ورضا محمود ’ باحث قانوني والسيد علي ’ مساعد فني.

أكد تقرير الإتهام الذي أعده المستشار محمد بدر أن المتهم الأول أصدر قرار الإزالة الإداري رقم 116 رغم عدم إختصاصه بذلك ووقع عليه المتهمين الثاني والثالث والأخير.

وتبين أن الثاني منفرداً لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقار ’ ولم يثبت إسم صاحب العقار بقرار الإزالة لإلزامه بسداد نفقات الإزالة ’ وأهمل الثالث في الإشراف على سابقه ممنا ترتب عليه عدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ’ وقام باقي المتهمين بتنفيذ قرار الإزالة جزئياً