مقعد سوريا .. الشاغر الوحيد في قمة شرم الشيخ

انطلقت اعمال القمة العربية الـ 26، يوم السبت، في منتجع شرم الشيخ، شمال شرقي مصر، ومقعد سوريا هو المقعد الوحيد الشاغر بين مقاعد الدول العربية.

ولم يجلس أحد على مقعد سوريا، مثلما كان عليه الأمر في قمة الكويت 2014، بينما تم رفع العلم السوري ذو النجمتين بجوار المقعد الخالي وبين أعلام الدول العربية المشاركة في القاعة الرئيسية التي انطلقت فيها الجلسة الافتتاحية للقمة.

وكان وزراء الخارجية العرب اتخذوا قرارًا في شهر نوفمبر من عام 2011 بتجميد عضوية سوريا، وذلك “بسبب ممارسات النظام السوري بحق شعبه”.

وفي قمة الدوحة في مارس 2013 جلس معاذ الخطيب، الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السعودية، على مقعد بلاده في القمة، وألقى كلمة أمام القادة ورؤساء وفود الدول العربية ورُفع علم “الثورة” ذو الثلاث نجمات داخل القاعة الرئيسية للمؤتمر.

أما في قمة الكويت في مارس 2014، لم يجلس أحمد الجربا رئيس الائتلاف وقتها على المقعد، واكتفى بإلقاء كلمة فيها، فيما رفع العلم السوري ذو النجمتين (المعتمد من قبل النظام) في القاعة.

وكان هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية للائتلاف السوري المعارض، قال الجمعة، إن الائتلاف لن يحضر قمة “شرم الشيخ” أو حتى يلقي كلمة فيها، وذلك بسبب عدم توجيه دعوة إليه للمشاركة فيها.

واعتبر المالح عدم توجيه الدعوة للائتلاف لحضور قمة شرم الشيخ “غير صحيح وغير قانوني ويتعارض مع مقررات الجامعة ويصب في مصلحة بشار الأسد”.