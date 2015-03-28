حبس رجل وزوجته 4 أيام لإدارتهما مسكن لممارسة الدعارة بسوهاج‎

قررت نيابة مركز سوهاج حبس محمد. أ و دعاء. م، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بإدارة مسكنهما للأعمال المنافية للآداب بدائرة مركزشرطة سوهاج.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث الآداب بسوهاج عن قيام المتهمين بإدارة مسكنهما للدعارة والأعمال المنافية للآداب، وقيام المتهمة الثانية باصطياد الرجال فى شقتها على أن يقوم زوجها المتهم الأول بمراقبة الطريق.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتبين قيام المتهمة باصطياد الرجال إلى شقتها، وكذلك بعض الفتيات لممارسة الرذيلة مقابل مبلغ من المال.

وتم القبض على الزوجين المتهمين وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق .