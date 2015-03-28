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ضبط 490 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسيوط

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ضبط 490 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسيوط ضبط 490 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسيوط

 

 

تمكن فريق ضباط إدارة مباحث بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق ومديرية التموين من ضبط عامل وسائق وبحوزتهما 490 لتر سولار بغرض بيعها بالسوق السوداء بمنفلوط وأسيوط.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن فريق ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق ومديرية التموين من ضبط” خ. ح . ش “عامل ومقيم ريفا مركز اسيوط وبحوزته [350] لتر سولاربغرض بيعها بالسوق السوداء، وع. س. ر سائق ومقيم نزة قرار مركز منفلوط وبحوزته [140] لتر سولار بغرض بيعها بالسوق السوداء.

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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