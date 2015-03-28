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ضبط 190 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء بأسيوط

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ضبط 190 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء بأسيوط ضبط 190 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء بأسيوط

 

تمكن فريق ضباط إدارة مباحث بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق ومديرية التموين من ضبط 4 من البائعين السريحة وبحوزتهم 190 إسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء بقريى موشا ودرنكة والهدايا دائرة مركز أسيوط.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن فريق ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق ومديرية التموين من ضبط” م. ا. م “سائق ومقيم درنكة مركز اسيوط سريح بمحل اقامتة وبحوزته (70 ) اسطوانة بوتاجاز، و”م. ع. أ “سائق ومقيم الهدايا مركز اسيوط سريح بناحية درنكة م اسيوط وبحوزته (50 ) اسطوانة بوتاجاز، و” ا. س. م “عامل اجري ومقيم درنكة مركز اسيوط سريح بمحل اقامتة وبحوزته (36 ) اسطوانة بوتاجاز  و” ح. س. ع “عامل اجري ومقيم درنكة مركز اسيوط سريح بمحل اقامتة وبحوزته (34 ) اسطوانة بوتاجاز منزلية

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بغرض بيعها بالسوق السوداء تم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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