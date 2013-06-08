صدمة من بعض أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة بالقليوبية

أصيب طلاب الثانوية العامة بالقليوبية بصدمة نتيجة صعوبة بعض نقاط وأسئلة امتحان اللغة العربية ، بينما جاءت باقي أسئلة الامتحان سهلة وفي متناول الطالب المتوسط .

اشتكى الطلاب من وجود صعوبة فى نقطتين فى سؤال النصوص نقطة فى نص “غربة وحنين” ، وأخرى فى “كثرة الملتقى” ، كما أبدى مجموعة من الطلاب استيائهم من البلاغة.

و أوضح الطلاب أنهم فوجئوا بسؤال التعبير والذي جاء فيه “أكتب عن نظام تعليمي يعد جيلًا من العلماء تنهض به مصرنا” مشيرين إلي أن السؤال فيه إيحاء للنهضة ومشروع الإخوان.

و أكد الطلاب علي صعوبة سؤال الأدب والذي جاء فيه “ما دور محمود تيمور في مجال الكتابة المسرحية” ، بينما أثار سؤال ماهو جمع “وحي” في النصوص الدهشة لدي الطلاب ، كما أوضح أخرين أن قطعة النحو طويلة بعض الشئ.

من جانبه قرر الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية إنشاء غرفة للأزمات خاصة بامتحانات الثانوية العامة بجانب غرفة العمليات بديوان عام المحافظة لتقديم الحلول العاجلة والسريعة حال وجود مشكلة أو أزمة طارئة خلال تأدية إمتحانات الثانوية العامة بالقليوبية.

وأكد أحمد موسى وكيل مديرية التعليم بالقليوبية أن غرفة عمليات المديرية برئاسة وكيل الوزارة لم تتلقى أى شكاوى من لجان الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة بالمحافظة ، مضيفًا أن الامتحانات تسير فى هدوء وتم تقديم كل التيسيرات للطلاب لأداء الامتحانات.

فى سياق متصل ولأول مرة منذ سنوات لم يتفقد الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية لجان الامتحانات ، حيث اكتفى وكيل الوزارة بمتابعتها عبر غرفة عمليات المديرية ، وأكد مسئولو المديرية إنه لن يتم التجول داخل اللجان لعدم التأثير على الطلاب ومنحهم الفرصة للإجابة بشكل هادئ.

كانت امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية قدد انطلقت صباح اليوم السبت ، حيث أدى 28.426 طالبًا بالمرحلتين الأولى والثانية الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية داخل 72 لجنة فى 12 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى لجنة بسجن القناطر ، حيث تؤدى إحدى المسجونات الامتحانات بها.