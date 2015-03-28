محافظ أسيوط يصدر قرارًا بحظر نقل المواد البترولية دون تصريح

أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، قرارًا بحظر نقل أو الشروع فى نقل المواد البترولية او التموينية المدعمة بكافة انواعها داخل نطاق المحافظة او خارجها دون الحصول على تصريح بها من اجهزة التموين أو الأجهزة المعنية وفرض عقوبات على المخالفين يأتى ها فى اطار خطة المحافظة للقضاء على تجار السوق السوداء وايصال الدعم لمستحقيه.

وقال المحافظ انه تم مضاعفة العقوبة على المخالفين حيث نص القرار فى مادته الثانية على ان تتولى مديرية التموين بالتنسيق مع ادارة المرور والجهات المعنية ضبط كافة انواع المركبات المخالفة سواء مركبات النقل السريع وما تشتمل عليه او مركبات النقل البطىء وكافة ادواته المنصوص عليهما بالمادة الثالثة من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتحرير المحاضر اللازمة واخطار اارة المرور للتحفظ عليها لمدة 3 اشهر واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة وفقا لاحكام قانون المرور والقواعد المنظمة له.

وأضاف ، أنه فى حالة تكرار المخالفة المنصوص عليها بالمادة الاولى من هذا القرار لمرة اخرى يتم التحفظ على المركبة لمدة 6 اشهر مع اتخاذ الاجراءات والتدابير وفقا لاحكام قانون المرور .

واشار صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة الى انه تم التسيق بوضع لجان من مفتشى التموين ومباحث التموين والشرطة للاشراف التوزيع بدءأ من مصنع البوتاجاز وانتهاء بمراكز التوزيع “مستودعات اهالى – شركة بوتاجاسكو – شباب الخريجين ” والتأكيد على وصول كامل الحصة بالاضافة الى الى تعميم نظام التوزيع بالبونات على البطاقات التموينية بواقع اسطوانة ونصف للبطاقة من فرد وحتى 3 افراد و2 اسطوانة للبطاقة من 4 افراد فاكثر وذلك حسب الحصة المتاحة لحين تطبيق منظومة البوتاجاز بالكارت الذكى.

ونوه إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الزراعية لتقنين مزارع الدواجن والعمل على تفعيل نظام البيوجاز بها والارخص ثمنا وتوفيرا لدعم سلعة البوتاجاز، منوهًا إلى تشديد الرقابة على مزارع الدواجن والتأكد من عدم وجود اسطوانات منزلية بها وتم تحرير 48 محضر لـ48 مزرعة وتم مصادرة 726 اسطوانة بوتاجاز.