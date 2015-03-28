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إنيستا بعد الفوز على أوكرانيا: علينا التحسن أكثر

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إنيستا بعد الفوز على أوكرانيا: علينا التحسن أكثر إنيستا بعد الفوز على أوكرانيا: علينا التحسن أكثر

(إفي): أكد لاعب خط وسط الإسباني أندريس إنيستا عقب فوز منتخب بلاده بهدف نظيف أمام أوكرانيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، أنه يجب عليهم "مواصلة التحسن والثقة" فيما يقومون به.

وفي تصريحات عقب مباراة الليلة الماضية، قال لاعب برشلونة "بالشوط الأول كان الفريق جيدا ولكن بالثاني كنا غير منظمين وفقدنا السيطرة على الكرة لذا علينا التحسن".

وأضاف "يمكننا دائما التحسن" مشيدا بالدعم الذي قدمه المشجعون والذي كان أمرا هاما "للمواصلة من أجل تحقيق فوز صعب".

وأعرب إنيستا عن أسفه للإصابة العضلية التي تعرض لها زميله جوردي ألبا، معربا عن آماله في "تكون الإصابة بسيطة ويتحسن في أقرب وقت ممكن".

وتعرض ألبا لإصابة عضلية (ق78) أجبرته على الخروج والاستعاضة عنه بخوان بيرنات.

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