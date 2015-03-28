الأهلي: القميص الذي تم تسريبه ليس الرسمي.. والإعلان 10 أبريل

نفى علاء وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي أن الصور المتداولة لقميص الأهلي الجديد ليس هو الرسمي والذي سيرتديه اللاعبون.

وكانت صور لعمرو جمال بقميص جديد للأهلي قد تم تداولها عبر الإنترنت في إشارة إلى أنه القميص الرسمي للشياطين الحمر في أول تعاملاته مع شركة سبورتا.

وقال وحيد لـFilGoal.com "القميص الذي تم تسريب صوره ليس الرسمي والذي سيرتديه اللاعبون في المباريات، هو إحدى القمصان التي سيتم طرحها في الأهلي ستور".

وتابع "كما أنها كانت إحدى أشكال القمصان الجديدة التي تم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية خلال اجتماعها".

وأضاف "سيتم الإعلان عن القميص الرسمي يوم 10 أبريل المقبل".

وكان الأهلي قد تعاقد مع شركة سبورتا لإنتاج قمصان الفرق الرياضية للنادي بعد انتهاء التعاقد مع شركة أديداس الألمانية.