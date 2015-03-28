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الأهلي يفقد هندريك وعبد الفضيل أمام الرجاء.. وجدو قد يشارك

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الأهلي يفقد هندريك وعبد الفضيل أمام الرجاء.. وجدو قد يشارك الأهلي يفقد هندريك وعبد الفضيل أمام الرجاء.. وجدو قد يشارك

تأكد غياب الثلاثي هندريك هلمكه وأحمد خيري وشريف عبد الفضيل لاعبو الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة أمام الرجاء في بطولة الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الدوري المصري الذي من المقرر استئنافه بعد يومين.

ويغيب الألماني هندريك هلمكه بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية بينما يعاني عبد الفضيل من جزع في الرباط الداخلي.

أما أحمد خيري فيعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

من ناحية أخرى قد يشارك محمد ناجي جدو في مباراة الرجاء بعد عودته رسميا للمشاركة في المباريات وتعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي.

وكان جدو قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مايو الماضي خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي في الكونفدرالية.

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