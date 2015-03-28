ضبط 800 لتر سولار قبل تهريبها للشلاتين‎

تمكنت مباحث التموين بالبحر الأحمر من ضبط السيارة رقم 14649 نقل البحر الاحمر قيادة ناصر ع ا ع 36 سنة سائق ومقيم الشلاتين ـ البحر الأحمر محمل عليها 800 لتر سولار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها من مدينة مرسى علم وبيعها بمدينة الشلاتين وذلك لاستخدامها فى عمليات التنقيب عن الذهب.

و تحرر عن الواقعة المحضر رقم 280 جنح قسم شرطة مرسى علم لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة.

وتم ضبط السيارة رقم 8321 ط ر م قيادة احمد م ح ا 34 سنة موزع اسطونات غاز معتمد ومقيم الدهار – الغردقة، محمل عليها 50 اسطوانة غاز، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها أزيد من السعر المقرر .

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 أحوال التموين لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة.