بالصور .. محافظ القاهرة يفتتح معرض تراث مصر الجديدة للتصوير الفوتوغرافى

افتتح الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، مساء أمس الجمعة، معرض التصوير الفوتوغرافى المقام بشارع بغداد بمنطقة الكربة بحى مصر الجديدة تحت عنوان ( طريقة حياتنا ) و( مصر الجديدة مكانا ) تحت رعايته وبالتنسيق مع مبادرة تراث مصر الجديدة ومركز فن الرؤية وإحدى الشركات الراعية.

وشارك فى المعرض التصوير الفوتوغرافى 52 مصور ومصورة من مصر الجديدة بمجموعة صور 350 صورة وتم تشكيل لجنة للتحكيم من كبار المصورين المحترفين للحكم على الصور الفوتوغرافية المعروضة فى المعرض حيث فاز 7 صور تمثل الاماكن التاريخية سواء من المبانى مصر الجديدة او سكانها .

وكانت الجائزة الاولى فى المعرض تحت اسم ( مصر الجديدة مكانا ) للمصور أحمد سعد، كما فازت بالجائزة الكبرى فى المعرض تحت اسم ( طريقة حياتنا) للمصورة ريم حلمى.

ووافق المحافظ القاهرة على اقتراح المصورين بالمعرض على ان تقام هذه المسابقة سنوية برعاية محافظ القاهرة وان يكون المنسق الفنى للمسابقة مركز فن الرؤية ، مؤكداً بأن الغرض من المعرض هو توعية المواطنين بمنطقة مصر الجديدة والمحافظة على التراث المعمارى الفريد والذى يعد ثروة قومية فريدة لاتقدر بثمن ويجب علينا جميعاٌ الحفاظ عليها .

وأطلق محافظ القاهرة مبادرة بتطوير العقارات التراثية بمنطقة القربة بمصر الجديدة على غرار ما يتم تطويره فى القاهرة الخديوية.

شهد الاحتفال الدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة واللواء هشام كمال، رئيس حى مصر الجديدة وعدد من قيادات محافظة القاهرة .