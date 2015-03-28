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أمير الكويت : استنفدنا كافة السبل لحل الأزمة اليمنية.. والتدخل العسكري جاء بعد طلب رئيسها

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أمير الكويت : استنفدنا كافة السبل لحل الأزمة اليمنية.. والتدخل العسكري جاء بعد طلب رئيسها أمير الكويت : استنفدنا كافة السبل لحل الأزمة اليمنية.. والتدخل العسكري جاء بعد طلب رئيسها

أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، إن الدول العربية استنفذت كافة السبل لحل الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن التدخل العسكري باليمن جاء بعد طلب رئيسها عبدربه منصور هادي.

وناشد أمير الكويت – خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح القمة العربية الـ 26 المنعقدة بشرم الشيخ –  دول العالم لمساعدة اليمن لانتهاء أزمته.

وأعرب الصباح عن ارتياح بلاده لخطوات العراقية لتجاوز الظروف الصعبة، وكما أعرب عن قلقه من التطوارات في ‫ليبيا‬، مشيراً إلى أنه يجب إيجاد حل للصراع هناك.

وقال أمير الكويت إن بلاده وافقت على استضافة مؤتمر المانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا.

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