“الخارجية السعودية” تنفي التصريحات المنسوبة للأمير سعود عن العمليات العسكرية

نفت الخارجية السعودية، التصريح المنسوب لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الذي تداولته بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، عن العمليات العسكرية الجارية في اليمن، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكدت الوكالة نقلاً عن رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، السفير أسامة نقلي، حول التصريح المتداول “في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ، المنسوب لوزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل” ، أن الوزير:” لم يُدلِ بأي تصريحات إعلامية أخيراً ،لأي وسيلة إعلامية”.

يُذكر أن مواقع تواصل وبعض وسائل الإعلام نسب إلى الوزير السعودي القول، إن “العمليات العسكرية في اليمن، استئناف للحوار اليمني بطرق أخرى”، وذلك رداً على دعوة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح أمس الجمعة إلى “استئناف الحوار” في اليمن.