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انطلاق فعاليات القمة العربية بشرم الشيخ .. بث مباشر

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انطلاق فعاليات القمة العربية بشرم الشيخ .. بث مباشر انطلاق فعاليات القمة العربية بشرم الشيخ .. بث مباشر

بث مباشر لفعاليات اليوم الأول من “القمة العربية” الذي من المقرر انطلاقها اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ، وتختتم أعمالها غدا الأحد، وذلك بمشاركة زعماء وقادة 22 دولة، والتي تتزامن مع مرور 70 عاما على تأسيس جامعة الدول العربية، وتعقد القمة الحالية تحت شعار “سبعون عاما من العمل العربي المشترك”.

وتبحث القمة التي تستمر يومين سبل دعم القيادة الشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي وصل إلى شرم الشيخ ليرأس الوفد اليمني، بالتزامن مع عمليات التحالف العربي الذي يشن ضربات عسكرية ضد ميليشيات الحوثيين الذين يسيطرون على مساحات واسعة من البلاد منذ أشهر.

وتناقش القمة أيضا ملفات عدة، أبرزها تشكيل قوة عربية مشتركة، لا سيما في ظل تنامي قوة ما يسمى بتنظيم  ”داعش” في دول عربية عدة، من بينها ليبيا والعراق وسوريا.

 

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