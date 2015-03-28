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أردوغان يوقع على مشروع قانون لنشر قوات تركية في قطر

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أردوغان يوقع على مشروع قانون لنشر قوات تركية في قطر أردوغان يوقع على مشروع قانون لنشر قوات تركية في قطر

رجب طيب أردوغان

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مشروع قانون أقره البرلمان التركي الأسبوع الماضي لنشر قوات تركية في قطر.

وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة “حرييت ” التركية اليوم السبت، أن القانون رقم 6633 ينص على نشر قوات عسكرية تركية في قطر والقيام بتدريبات وتصنيع عسكري وفقا لاتفاقية التعاون الموقعة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر.

ومن جانبهم، أكد ممثلو أحزاب المعارضة التركية أن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وقطر ستسهم في لعب تركيا دورًا مهمًا في الأنشطة العسكرية في قطر لتدريب ما يسمى بـ “المعارضة السورية المعتدلة” من قبل ضباط أتراك سينتقلون إلى قطر في أقرب وقت ممكن، وهو ما وصفه المعارضون بـ”الأمر الذي سيجر تركيا إلى مستنقع الشرق الأوسط”.

أ ش أ

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