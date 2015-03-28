ضبط كمية من السولار والبنزين واسطوانات البوتاجاز في حملة بسوهاج‎

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بسوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط كلاً من بدري أحمد جوده التوني سن 44 عامل – ويقيم ونينة الغربية – دائرة مركز سوهاج – وبحوزته عدد “3″ اسطوانة بوتاجاز ممتلئة – بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بقيامه بتجميع وحيازة المضبوطات بقصد الأتجار في السوق السوداء – تحرر عن ذلك المحضر رقم 4982 جنح مركز سوهاج لسنة 2015، قاسم محمد عبد العزيز محمد سن 45 عامل – ويقيم روافع القصير – دائرة مركز سوهاج وبحوزته عدد “2 ” اسطوانة بوتاجاز ممتلئة – بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بقيامه بتجميع وحيازة المضبوطات بقصد الأتجار في السوق السوداء – تحرر عن ذلك المحضر رقم 4981 جنح مركز سوهاج لسنة 2015،عدد “25″ لتر بنزين 80 ” ضد مجهول ” – تحرر عن ذلك المحضر رقم 4983 جنح مركز سوهاج لسنة 2015، عدد “25″ لتر سولار ” ضد مجهول ” – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2575 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المراغة من ضبط المدعو سلامه عبد الله أحمد منصور سن 46 عامل ويقيم الشيخ يوسف – دائرة المركز وبحوزته عدد “27″ جركن بنزين 80 – بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بقيامه بتجميع وحيازة المضبوطات بقصد الأتجار في السوق السوداء – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1280 إداري مركز المراغة لسنة 2015.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر الازم وتباشر النيابة التحقيق.