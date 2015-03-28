إصابة طالبة عقب تناولها أقراص مجهولة بالمراغة بسوهاج‎

أصيبت طالبة بحالة إعياء شديد عقب تناولها أقراص مجهولة بناحية المراغة بسوهاج .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة المراغة يفيد وصول المدعوة عزة السيد محمد 18سنة طالبة – وتقيم دائرة المركز إلي المستشفي المركزي مصابة ” بحالة إعياء شديد وتم عمل غسيل معوي لها ” والحالة العامة متوسطة ولا يمكن استجوابها [ إدعاء تناول أقراص مجهولة ].

وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها عفاف إسماعيل أمام إسماعيل 45 سنة ربة منزل – وتقيم بذات الناحية، قررت بأن كريمتها كانت تعاني من الصداع فقامت علي أثرها بتناول جرعة كبيرة من الحبوب مما نتج عنه إصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1284 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.