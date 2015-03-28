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واشنطن تنفي قصفها القوات العراقية بتكريت

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واشنطن تنفي قصفها القوات العراقية بتكريت واشنطن تنفي قصفها القوات العراقية بتكريت

طائرات التحالف الاميركي

نفت الولايات المتحدة الاميركية، التقارير التي تحدثت عن قصفها للقوات العراقية في محيط جامعة تكريت، مضيفة أن جميع الضربات الجوية للتحالف تتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية.

ووفقا لـ”السومرية نيوز” قالت السفارة الاميركية ببغداد في بيان لها: “علمنا بالتقارير الإعلامية العراقية التي تحدثت عن الإصابات في صفوف القوات الأمنية العراقية في محيط جامعة تكريت صباح أمس”، مبينة أنه “لم تجر أي غارات جوية للتحالف خلال وقت حدوث تلك الاصابات المزعومة او بالقرب منها”.

وتابعت السفارة “يمكنكم الاتصال بوزارة الدفاع العراقية لمزيد من المعلومات حول هذه التقارير”، مبينة أن “جميع الضربات الجوية للتحالف تجري بناء على طلب من العراقية وبالتنسيق الكامل مع وزارة الدفاع العراقية”.

يشار إلى أن عدداً من وسائل الاعلام ذكرت امس الجمعة، أن التحالف قصف قواطع عسكرية في جامعة تكريت.

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