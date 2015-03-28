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ضبط 6 قطع سلاح و5 هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بالمنيا‎

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ضبط 6 قطع سلاح و5 هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بالمنيا‎ ضبط 6 قطع سلاح و5 هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بالمنيا‎

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط 6 قطع سلاح خرطوش ، وضبط 5 متهمين هاربين من أحكام قضائية، فى حملة أمنية بالمنيا . حيث تمكنت الحملة ، من ضبط 5 متهمين هاربين من أحكام قضائية، بتهمة ( سرقة بالإكراه – مشاجرة – خطف ) ، وضبط 6 قطع سلاح خرطوش ، عبارة عن ( 1 بندقية خرطوش – 5 فرد محلى الصنع – 2 طلقة خرطوش ) ، غير مرخصة ، وبحوزة 6 متهمين بالمنيا .

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 561 حكم قضائى ، شملت ( 4 جنايات – 247 حبس جزئى- 15 حبس مستأنف – 193 غرامات جزئية – 7 غرامات مستأنفة – 95 مخالفات –1920 متحصلات مالية)،
> وتحرير 1830 مخالفة مروية شملت ( 44 دراجة بخارية –3 سيارات – 744 مخالفة دراجة بخارية – 1039 مخالفة سيارات ) وفى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى سائقى الطرق السريعة ، للمواد المخدرة ، تم فحص عدد 15 عينة ، أسفرت عن إيجابية 2 عينة تعاطى للمواد المخدرة

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