مصرع طفل غرقًا بإحدى ترع جزيرة شطورة بطهطا بسوهاج‎

لقي طفل مصرعه غرقاًً بأحدي ترع جزيرة شطورة دائرة مركز طهطا .

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، أخطاراً من مركزشرطة طهطا بوجود غريق بترعة جزيرة شطوره – دائرة المركز، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي .

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو عبد الرحمن حسين أحمد حسين 10 سنوات – ويقيم شطورة دائرة المركز، وبسؤاله والد الطفل المدعو حسين أحمد حسين سليمان سن 49 سائق – ويقيم بذات الناحية قرر غرق نجله بالترعة حال قيامه بالاستحمام بها 00 ولم يتهم أو يشتبه جنائياً في الوفاة.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة ” اسفكسيا الغرق ” ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1273 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.