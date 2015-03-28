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ضبط كمية من المواد المخدرة بالمنيا‎

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ضبط كمية من المواد المخدرة بالمنيا‎ ضبط كمية من المواد المخدرة بالمنيا‎

أرشيفية

تمكنت حملة لمكافحة المخدرات من ضبط كل من ، إسلام . ر . ع 25 سنة عاطل ، ومقيم ببندر بنى مزار ، وبحوزته جوال كبير الحجم لنبات البانجو المخدر ، يزن 3 كيلو جرام ، على . أ . ع 23 سنة عاطل ، ومقيم ببندر سمالوط ، وبحوزته 23 تذكرة لمخدر الهيروين ، تزن 25 جرام ، أحمد . س . أ 55 سنة عاطل ، ومقيم بندر ملوى ، وبحوزته 89 قرص لعقار التامول المخدر ، كمال . أ. م 25 سنة عاطل ، والمقيم ببندر المنيا ، وبحوزته 20 قرص لعقار الترامادول المخدر ، بقصد الإتجار.

تحرر عن ذلك المحضر الازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

 

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