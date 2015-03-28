طارق يحيى: سأقدم نجمين للكرة المصرية مع الإسماعيلي

قال طارق يحيى المدير الفنى للإسماعيلي أنه شبه استقر على التشكيل الذي سيلعب به مباريات الدراويش في الدوري عند استئنافه.

ويلتقي فريق الإسماعيلي مع فريق بتروجيت يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد الجيش الثالث الجديد في السويس.

وأكد طارق يحيى أنه سيقدم اثنين من اللاعبين الصاعدين واللذين سيكون لهما شأن على ساحة الكرة المصرية وهما محمد فتحى لاعب الارتكاز في وسط الملعب والثاني خالد صبحى قلب الدفاع.

وأضاف المدير الفني للإسماعيلي أن اللاعبين جاءت وجهة نظره لهما بعد أن قاد الفريق من بداية توقف المسابقة وخاض عددا من المباريات الودية واصبح لديه رؤية كاملة عن كل اللاعبين المتوافرين للفريق من كبار وصاعدين.

وأتم طارق يحيى أنه يتمنى أن أمرين قبل استئناف المسابقة أولهما هو قيد اللاعبين الأجانب بناهين وكينيث الإضافة إلى عودة محمد زيكا وإبراهيم حسن لاعبا الفريق إلى مستواهما حتى يحدثا الفارق مع الفريق.