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رسميا .. إقالة باتشيكو

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رسميا .. إقالة باتشيكو رسميا .. إقالة باتشيكو

أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم عن إقالة المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق من منصبه وتعيين المصري عادل عبد الرحمن بدلا منه.

باتشيكو رحل فجأة من تدريب الزمالك قبل أن يتولى مسؤولية تدريب نادي الشباب السعودي.

ولم يحقق نادي الشباب النتائج المنتظرة تحت قيادة باتشيكو ليعلن النادي رحيله بعد 11 مباراة له مع الفريق.

وأصدر المركز الإعلامي للنادي بيانا يوم الجمعة أكد من خلاله قرار إلغاء عقد باتشيكو وتعيين عادل عبد الرحمن بدلا منه.

 

وتحدث محمد الناصر المتحدث الإعلامي باسم نادي الشباب، قائلا: "أعطينا باتشيكو الفرصة ولكن لم تسر الأمور كما نريد".

وأضاف في تصريحات إذاعية مع برنامج (دورينا إذاعة) السعودي "النتائج كانت سيئة والفريق غير متزن بالمرة، ولذلك قررنا إقالة باتشيكو".

ويعد عادل عبدالرحمن هو رابع مدرب يتولى قيادة الشباب هذا الموسم.

جيمي باتشيكو الشباب الزمالك

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فيديو اليوم السابع