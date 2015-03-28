الأهلي يعتمد أكبر ميزانية في تاريخ النادي

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي جدول الأعمال وميزانية النادي للعام المنقضي وهو ما تم طرحه من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في جلسته السنوية يوم الجمعة ، وتضمن جدول الأعمال الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية ما يلي:-

** اعتماد الميزانية للعام المنقضي وهى الأكبر في تاريخ النادي وبلغت 332 مليون جنيه وحققت ميزانية العام الحالى فائضا ماليا قدره 15 مليون جنيه في الوقت التي كانت قد سجلت فيه الميزانية السابقة عجزا تجاوز الـ14 مليون جنيه.

** اعتماد الحساب الختامي للميزانية و التصديق علي محضر الجلسة المنعقدة.

** الموافقة علي تقرير المراقب المالي عن السنة الجاري ومناقشة كافة تفاصيله.

** زيادة مكافأة المدير التنفيذي للنادي من 35 ألف جنيه إلي 40 ألفا شهريا.

** اعتماد مكافأة المراقب المالي للنادي 33 ألف جنيه شهريا.

** اعتماد رسوم زيادة العضوية بفرع الجزيرة من 120 ألف جنيه إلي 250 ألف جنيه ، و300 ألف جنيه بدلا من 140 ألف جنيه للمؤهل غير العالي وقبول 500 عضوية جديدة بدءا من أول يوليو المقبل.

** اعتماد رسوم زيادة العضوية في فرع النادي بالشيخ زايد من 70 ألف جنيه إلي 100 ألفا ، و 120 بدلا من 80 ألف للمؤهل غير العالي ، وقبول خمسة آلاف عضوية جديدة.

** اعتماد قبول 500 عضوية جديدة منفصلة لفرع النادي بمدينة نصر ب125 ألف و150 ألفا للمؤهل الغير عالي بدءا من أول يوليو المقبل.

** اعتماد التقييم الشامل لسلامة وجودة المطاعم والأغذية بالنادي والتعاقد مع مطاعم عالمية جديدة.

** اعتماد زيادة 10 جنيه إضافية علي قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء تخصص لصالح مستشفي سرطان الأطفال 57357، علي أن يتم وضع شعار وأسماء أعضاء العمومية بالنادي.