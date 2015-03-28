عودة_الدوري - 5 حقائق مثيرة لابد أن تعرفها

تعود من جديد مسابقة الدوري بعدما توقفت لما يقرب من شهر ونصف، وتعود معها إثارة لا تتعلق فقط بالتنافس القوي على الصدارة.

ويشهد الدوري المصري عدة نقاط مثيرة للاهتمام، مثل كثرة المدربين الراحلين عن فرقهم، طول عمر المسابقة، تصدر الزمالك بعد فترة طويلة.

لذا دعونا نستعرض أبرز النقاط التي تشكل ملامح الدوري المصري هذا الموسم، والذي يعود للنور مرة أخرى بعد حادثة الدفاع الجوي والتي راح ضحيتها 20 مشجعا زملكاويا.

- الدوري الأطول

مسابقة الدوري 2014-2015 هي الأطول في تاريخ المسابقة المصرية.

فعلى الرغم من أن عدد الفرق 20، ولعبت البطولة قبل ذلك بعدد أكبر من الأندية، فإن هذا الموسم هو الأطول لأن كل الفرق تلاعب بعضها البعض بنظام المجموعة الواحدة كما هو متبع في كبرى الدوريات في أوروبا.

ومع كثرة المباريات، فإن البطولة صعبة جدا على جميع الفرق في ظل ضغط المباريات وتقارب المستوى.

وكثرة المباريات تعد العقبة الأبرز لاستكمال المنافسة أمام مسئولي اتحاد الكرة، بسبب ضيق الوقت، ومشاركة الأهلي، الزمالك، سموحة وبتروجيت في البطولات الإفريقية.. إلى جانب معسكر المنتخب أثناء التوقفات الدولية.

- أين الهداف؟

هناك عدة نقاط تستوقفك حين تنظر إلى جدول هدافين الدوري هذا الموسم.

أين جون أنطوي، متصدر القائمة؟..رحل اللاعب إلى الشباب السعودي ومازال إسمه على رأس القائمة بـ12 هدفا سجلهم مع الإسماعيلي.

وتجد من بين الأربعة الأوائل، ثلاثة لاعبين أجانب هم، أنطوي (12 هدف)، نانا بوكو لاعب اتحاد الشرطة (10 أهداف) وستانلي أوهايتشي لاعب وادي دجلة (9 أهداف)..المصري الوحيد هو لاعب طلائع الجيش عرفة السيد (11 هدف).

والغريب في الأمر أيضا، هو أن الهدافين الثلاثة الأوائل، ليس من بينهم أي لاعب في الفرق الثلاثة المتصدرة لجدول الترتيب، الزمالك، إنبي والأهلي.

يأتي مهاجم الأخير عماد متعب في المركز الرابع بقائمة الهدافين برصيد 9 أهداف متساويا مع ستانلي.

متعب سجل هاتريك وحيد في البطولة كان أمام دمنهور، ولكنه ليس الوحيد من أهل القمة الذي سجل ثلاثية في مباراة واحدة.

فلقد سجل الأهلاوي الحالي الزملكاوي السابق مؤمن زكريا هاتريك هذا الموسم كان بالقميص الأبيض في مرمى طلائع الجيش.

شهد دوري 2014-2015 حتى الآن 7 هاتريك، إثنان منهم للمتألق عرفة السيد مهاجم الجيش أمام كل من المصري ومصر المقاصة.

- الزمالك على القمة

أخر مرة تصدر الزمالك فيها جدول الترتيب قبل هذا الموسم، كان موسم 2010-2011.. وللصدفة فإن هذا الموسم كان الأخير الذي توقف ثم استأنف بعد ذلك.

الزمالك يتصدر الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن إنبي و9 نقاط عن الأهلي، والأخير له مباراة في اليد، إذا فاز بها سيقلص الفارق إلى ستة، وهو الفارق الذي كان بين القطبين عام 2011 بعد انتهاء مباريات الدور الأول.

- 29 مدربا

من الأشياء المثيرة أيضا هذا الموسم، هو كثرة عدد المدربين الراحلين عن أنديتهم.

فغير 12 فريقا مدربيهم حتى الآن، ومنهم من غير ثلاثة وأربعة مدربين ونحن للتو أنهينا الدور الأول من المسابقة.

والأشد غرابة، أن على رأس هذه الفرق يأتي متصدر البطولة، نادي الزمالك.

فسيخوض مدرب القلعة البيضاء الجديد جوزفالدو فيريرا أولى مبارياته مع الفريق حين تستأنف المسابقة أمام الداخلية، وتولى الزمالك من قبله هذا الموسم ثلاثة مدربين هم، حسام حسن، جيمي باتشيكو ومحمد صلاح.

ويأتي بعد الزمالك كل من، سموحة، الرجاء والأسيوطي، بتغيير كل فريق لثلاثة مدربين حتى الآن..وتذكر أن سموحة كان وصيف الدوري الموسم الماضي.

29 مدربا شهدهم الدوري المصري هذا الموسم، منهم 4 انتقلوا من فريق إلى آخر وهم، حسام حسن، طلعت يوسف، طارق يحيي وحمادة صدقي.

- نجوم المستقبل

من مميزات الدوري هذا الموسم هو كثرة اللاعبين صغار السن المتألقين.

فتجد لاعبا مثل محمود تريزيجيه يصنع الفارق في أوقات كثيرة مع القلعة الحمراء، ويتأثر الفريق جدا بغيابه.

تتعجب حين ترى مصطفى فتحي يتألق مع الزمالك، وتتسائل، كيف يجلس هذا اللاعب احتياطيا؟

وآخرون، مثل مصطفى كهربا وأحمد رفعت مع إنبي، وما يقدمانه هذا الموسم من عطاء رائع وأهداف حاسمة.

محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، رجب نبيل مدافع وادي دجلة، محمد فاروق بنزيمة لاعب الاتحاد السكندري، وكثيرون لمعوا في مسابقة هذا الموسم مع أنديتهم، ويعول عليهم مدربوهم كثيرا.