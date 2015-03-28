الولايات المتحدة لا تريد حربًا طويلة الأمد في اليمن

أكدت ‫‏واشنطن‬ أنها لا تريد حرباً مفتوحة الأمد تقودها ‫‏السعودية‬ ضد ‫‏الحوثيين‬ داخل ‫اليمن‬.

وقال المتحدث باسم مدير العلاقات الإعلامية في الخارجية الأمريكية جيف راثكي أمس الجمعة “نحن لا نريد هذه (الحرب) أن تكون حملة عسكرية مفتوحة”، إلا أنه رفض الحديث عما إذا كانت السعودية تشاطرهم نفس الرؤى في هذا الموضوع.

وأشار راثكي إلى أن “الدعم الأمريكي لحملة دول المنطقة العسكرية ضد الحوثيين قد تم بناء على طلب من الحكومة السعودية نفسها بسبب عرى العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فإنها تستجيب لطلب محدد بتقديم بعض الدعم لهذا المجهود”.