أخبار عاجلة

وفاة زوجة أحمد الشيخ لاعب الاتحاد -
ننشر شروط وقواعد دوري الكرة الشاطئية -
الداخلية يحاول إنهاء عقدة طلائع الجيش -
ميدو يشرح طريقة التعامل مع «شيكابالا» -
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الشرقية -
اليوم| الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بتروجيت -
ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر -
الزمالك يستدرج الشرقية لاستعادة الثقة المفقودة -
إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الولايات المتحدة لا تريد حربًا طويلة الأمد في اليمن

Google+ Print
الولايات المتحدة لا تريد حربًا طويلة الأمد في اليمن الولايات المتحدة لا تريد حربًا طويلة الأمد في اليمن

البيت الأبيض

أكدت ‫‏واشنطن‬ أنها لا تريد حرباً مفتوحة الأمد تقودها ‫‏‬ ضد ‫‏الحوثيين‬ داخل ‫اليمن‬.

وقال المتحدث باسم مدير العلاقات الإعلامية في الخارجية الأمريكية جيف راثكي أمس الجمعة “نحن لا نريد هذه (الحرب) أن تكون حملة عسكرية مفتوحة”، إلا أنه رفض الحديث عما إذا كانت السعودية تشاطرهم نفس الرؤى في هذا الموضوع.

وأشار راثكي إلى أن “الدعم الأمريكي لحملة دول المنطقة العسكرية ضد الحوثيين قد تم بناء على طلب من السعودية نفسها بسبب عرى العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فإنها تستجيب لطلب محدد بتقديم بعض الدعم لهذا المجهود”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور