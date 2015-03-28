«الخارجية» تنصح الجالية المصرية باليمن بالإبتعاد عن مناطق الإشتباكات



> أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بتابع بشكل متواصل أوضاع المصريين في اليمن من خلال غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة، موضحا انه على المواطنين المصريين المتواجدين فى اليمن الإبتعاد تماماً عن مناطق الإشتباكات قد الإمكان وأن يلزموا أماكنهم إن كانوا يقيمون فى مناطق أمنة.

وأضاف المتحدث أن من يرغب فى العودة إلى البلاد واذا كان الطريق آمنا فيمكنه التوجه برا الي منطقة الحدود مع المملكة العربية السعودية او سلطنة عمان، خاصة مع توقف الرحلات الجوية فى اليمن، مضيفا انه يتم حاليا التنسيق مع السلطات فى كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لتسهيل عودة الراغبين إلى مصر وجاري الدفع بطاقم قنصلي الي منطقة الحدود اليمنية مع البلدين اذا تطلب الامر..