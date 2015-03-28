"تويتر" النجوم: بلقيس حزينة على اليمن وأروى تتجاهل بلدها

تميز "تويتر" النجوم هذا الأسبوع بصور النجوم مع بعض الرؤساء والديبلوماسيين، بالإضافة إلى إبداء نجوم آخرين آرائهم ببعض البرامج اللبنانية، والإعلان عن الأعمال الفنية والهواتف الجديدة من جهة، وإلغاء العقود مع بعض شركات الإنتاج من جهة أخرى، كما كان للهجمات الإرهابية التي طالت كل من تونس واليمن حصّة مهمة لدى النجوم من هذه الدول.

نجوم ورؤوساء

نشرت الفنانة زينب أسامة صورة لها أثناء زيارتها القنصل المغربي في مصر ووصفته بأنه قمة من التواضع والأخلاق.

من ناحية آخرى، نشرت زينب صورة من كواليس فيديو كليب أغنيتها "مقدرش أعيش".

أما راغب علامة فالتقى بالرئيس الفرنسي الأسبق ڤاليري جسكار ديستان، أثناء خروجه من منزله في باريس، ووصف الرئيس بالرجل المحترم وكتب: "راغب علامة لحظة خروجي من منزلي الباريسي التقيت بالرئيس الفرنسي السابق ڤاليري جسكار ديستان، كم هو محترم وفاهم هذا الرجل".

كما أخبر راغب علامة جمهوره، إنه انتظر 7 ساعات في مطار باريس قبل الإقلاع إلى القاهرة، بسبب عطل مفاجىء حصل في طائرته، فغرّد راغب: "صباح الخير من القاهرة. وبعد يوم سفر طويل من باريس حيث حصل عطل مفاجىء في الطائرة قبل صعودنا إليها فجلسنا ٧ ساعات في المطار قبل إصلاح العطل".

أما سيرين عبد النور، فزارت وزوجها فريد رحمة للزعيم السياسي سمير جعجع وزوجته النائب ستريدا، والتقطوا الصور معهما.

نجوم يعبّرون عن آرائهم بالبرامج اللبنانية

عبرت أصالة عن قهرها من والدة طفل موهوب استقبله الإعلامي طوني خليفة في برنامجه "1544"، حيث غنى الطفل لوالدته وطلب منها العودة إلى المنزل بعد أن غادرته، لكن الأم بدت قاسية جداً ولم تتأثر بكل ما فعله ابنها لها فكتبت: "رح موت من القهر على حاطوم الموهوب اللي طالع مع طوني خليفه على هالأم القاسيه ال...".

من جهتها، وجهت ورد الخال تحية لكل من البرامج "حكي جالس"، و"1544"، و"للنشر"، واعتبرت أن هذه البرامج "نقطة ضو" في الحياة، بسبب طرحها مواضيع حساسة ومحاولة معالجتها فغردت: "حكي جالس، ١٥٤٤، للنشر برامج بيعرضوا مشاكلنا الما بتخلص، بيأثروا فينا، بس كمان عم يلاقوا حلول وبفرجوا نقطة ضو بهالحياة.. تحية".

نجوم وأعمالهم الجديدة

أطلق راشد الماجد أغنية جديدة "سمو المجد" وغرّد على"تويتر": "جديد الفنان راشد الماجد سمو المجد، كلمات تركي آل الشيخ، ألحان نواف عبدالله، توزيع وليد سلطان".

أما هند البلوشي فطرحت أغنية من كلماتها للفنان مشاري العوضى بعنوان "أغنية الملامح".

ابتسام تسكت وعبد السلام زايد أطلقا فيديو كليب أغنيتهما المشتركة "أنت يا" على "اليويتيوب".

وبدوره، مقدم البرامج محمد كريم أعلن عن مشاركته في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام.

مي حريري أعلنت عن إنتهائها من تصوير فيديو كليب أغنيتها "حبيبي بدو Guney"، في اسطنبول ونشرت صورة لفريق العمل، كما نشرت صورة لها وأرفقتها بتعليق "soon" أو "قريباً"، من دون أن تكشف عن أية تفاصيل.

عاصي و"روتانا"

يبدو أن الفنان عاصي الحلاني لن يجدد عقده مع شركة "روتانا"، إذ قام بعمل ريتويت لمقال يفيد بأن عقده مع شركة "روتانا" انتهى، ويحضر لعقد جديد مع شركة إنتاج آخرى.

نجوى كرم بنظارات جديدة

نجوى كرم نشرت صورة لها وهي تضع نظارات شمسية من أحدث تصاميم "كريستسان ديور"، أثناء توجهها إلى الكويت من أجل التحضيرات لحفل "فبرابر الكويت"، كما نشرت بعض الصور من أجواء البروفات.

النجوم والإرهاب

وبعد الأحداث الأليمة التي حصلت في اليمن، عبّرت الفنانة بلقيس عن حزنها واعتبرت أن وضع اليمن على المحك فكتبت: "اليمن على المحك... اللهم إحمها وأهلها.. يا رب لي بها أهل لا يريدون سوى العيش بأمان..دعواتكم يا إخواني"، في وقت لم تكتب الفنانة اليمنية أروى أي تغريدة بخصوص ما حصل في اليمن.

وبعد أحداث تونس واستهداف متحف "باردو"، شاركت الفنانة لطيفة في حفل افتتاح المتحف.

إليسا وتلفون سامسونغ

إليسا كانت نجمة حفل إطلاق الهاتف الخليوي "Sumsung S6" الجديد، حيث إلتقطت صور لنفسها بالهاتف، كما نشرت صور الهاتف الجديد.

دارين حمزة وصخرة الروشة

دارين حمزة وصف دالية الروشة في بيروت، بالرائعة، وقالت إن الروشة كانت قبل أن نولد وستبقى بعد أن نرحل، في إشارة منها إلى القانون الجديد الذي يهدف إلى منع دالية الروشة من أن تبقى مكاناً عاماً لكل الناس.