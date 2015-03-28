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مون يحضر الجلسة الافتتاحية للقمة

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    قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون تلقى صباح الخميس اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ودار الحديث بينهما حول اليمن.

وقال المسؤول الأممي إن مجلس الأمن قد أكد في بيان أصدره يوم الأحد الماضي على مشروعية الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً لليمن.

هذا وينتظر أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في شرم الشيخ اليوم السبت، وهي القمة التي سيلتقي خلالها بان كي مون أيضاً بالعديد من القادة العرب.

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