المفتي: بلادنا لا ترضى بالذل والهوان.. ونشد على أيدي جنودنا البواسل

أوصى سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الناس بتقوى الله تعالى حق التقوى، مضيفا أن المسلم ذو عزة وكرامة عزته يستمدها من عزة الله جل وعلا الذي آمن به رباً وإلهًا ومعبودا، وقد ذكر الله في كتابه في موضعين العزة لأهل الإسلام عن المنافقين «هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا»، وقال الله «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين»، ولما قال لهم فان رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون».

وقال سماحته في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض أمس، المؤمن عزيز بدينه قوي بإيمانه لا يرضى بالذل والهوان، بل يدافع عن دينه قدر استطاعته ويحمي دينه وأمته من كل سوء وقد جمع الله الإيمان بين الرحمة وبين الغرة على الأعداء، فقال تعالى «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم»، فهم فيما بينهم متراحمون رحماء بينهم ومتعاطفون وعلى غيرهم من الأعداء الذين يريدون بلادهم أشداء أقوياء.

وتابع : أيها المسلم أن الأمة الإسلامية تشعر بان أعداءها باليوم هم أعداء اليوم وان الواجب عليها أن تجتمع كلمتها وان تتحد صفوفها وان يتخلصوا منها في كل أمورهم ليتخلصوا من ظلم الظالمين وطغيان الطاغين، إن اجتماع الأمة وتفاهمها وتعاونها فيما بينها وتحذيرها من الفئة الفاسدة الذين هم شر وبلاء على الإسلام ويتسترون بهؤلاء المجرمين جعلوها ستارا لهم هم يعرفون براهينهم ويخططون لهم وهذه الفئة الجاهلة تنفذ ما أمرت به من غير علم ولا بصيرة.

وأضاف سماحته : أيها المسلم الإسلام يحث على الكرامة وحسن الجوار ورحمة وإحسان وعطف لا يظلم عندهم احد بل كل من عندهم مكرم ومحترم مادام هذا الطريق مستقيما لكنه لا يرضى بالذل والهوان بل يدافع عن المسلمين عن دينهم وعن بلادهم عن وأمتهم إذانا شرعياً خالصاً لله «إن الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور»، لا بد من الاستعداد واخذ الحذر يقول الله «يأيها الذين امنوا خذوا حذركم»، مضيفا أنهم في طغيانهم يعمهون وتمادوا في ضلالهم وطغيانهم دمروا المساجد قتلوا المصلين أغلقوا دور العلم فعلوا من الأفعال الإجرامية ما يدل على شرهم وسوء معتقدهم وهويتهم، وإن ما فعلوه دليل على الشر المتأصل في نفوسهم ومن ورائهم أعداء الأمة في نفوسهم منذ القدم يرون أن الإسلام فقدوا سلطتها فجدوا واجتهدوا، مشيرا إلى أن أمة الإسلام ذات وعي وانتباه وحرص على ما يحقق الأمن والاستقرار في هذه البلاد فأعداؤنا، الذين يتربصون علينا من غير شيء ولكن الحقد الذين يحملونه ضد الأمة الإسلامية من أعدائهم أعداء الأمة وأعداء العرب في عروبتهم يتسترون وراء أي مجرم جائر لا يعرف ولا يحسن من وراءه، وأن الواجب على الأمة أن تدافع عن دينها ونبينا صلى الله عليه وسلم اخبرنا " إن من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد "، مؤكدا أن الشهادة وسام شرف وعز لمن قتل دون دينه ودون ماله ودون أهله لأنه لا يستسلم لأهل الشر والبلاء فله قوة ومناعة لا يرضى على دينه بل يدافع عن دينه وأمته وعن أرضه إتباعاً للحق الإتباع المشروع.

وقال سماحة مفتي عام المملكة، إن امتنا ولله الحمد لا يظلم في بلادنا من جاءنا أمنا مطمئنا محترم الدم والمال والعرض، لكن عند الطغيان فلابد من قمع الفساد وعدم تمكينهم لأعداء الأمة لان هذه الفئة لو تركت في شأنها لأضرت الأمة وآلمت حدوده وضيق الخناق عليها فلابد من... إذاً ما بالك بالبلاد المباركة من أهل السفهاء وتأديبهم من المسلمين عمل مشروع وأمر مطلوب وعمل ودليل واضح على وعي الأمة ومعرفتها بالتعامل مع الأعداء في أي مكان،لا نرضى بالذل والهوان لا نرضى بالمجرمين الفاسدين يتربصون بالأمة هؤلاء الفرس الذين يحاولون يتخذون أشخاصا لا شهادة وقلة علم ومعرفة وأخلاق قبيحة يريدون بهم أن يضروا بأمتنا هذه البلاد المباركة التي فيها الحرمان الشريفان مهبط الوحي ينظرون إلى نظر الاحترام ويعلمون أن تصرفاتنا كلها تصرفات حكيمة لا عن عواطف ولكن من دين وعقيدة وإيمان.

وأردف : هذه البلاد المباركة لا ترضى بالذل والهوان تحسن وتبذل وتعطي لكن عندما لا ينفع إكرام فلابد من قوة تردع الظالمين وتقضي على المسيئين وتوقف المسيء عند حده فتصرف الحكومة تصرف في محله وموقعه فجزاهم الله عن ما قدموا خيراً. ونحن نخاطب إخواننا الجنود البواسل فنقول لهم نشكركم على الفعل الطيب وندعو لكم بالتوفيق ونشد على أيديكم فانتم في الإسلام فجاهدوا وقاتلوا أعداء الله بإخلاص وعزيمة وصدق فان الله جلا وعلا يقول «يأيها الذين امنوا اصبروا وصابرو ورابطو واتقوا الله لعلكم ترحمون».

ويقول «يأيها الذين امنوا إذا لقيتم عدكم فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا إن الله مع الصابرين».

إن كل مسلم يرى أن امن هذا البلد مسؤولية في عنق كل مسلم يرى حقوقها واستقرارها هذا بلد ضم في جنبه ملايين المسلمين وغير ذلك لهذه لكن قوبل الإحسان لهذه الفئة الضالة المجرمة التي تأتي لا خلق لها مهمتها الفساد في الأرض والله يقول «والله لا يحب الفساد»، فالفساد في الأرض بسفك الدماء قال الله «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»، فدل على أن سفك الدماء إفساد في الأرض وهؤلاء المصلون في مساجدهم أغلقوا دور العلم هدموا المساجد فعلوا أفعالا مشينة فتلك العقوبة التي وقعت على هؤلاء إنما وقعت كبحاً للشر وإشعارهم إن الأمة منيعة متحدة مجتمعة الكلمة تنطلق من منطلق الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأضاف سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قائلا : إخواني لنعلم أنه عدوان لنا في ديننا لأمننا واستقرارنا لسياستنا لخيرنا ولكن ولله الحمد القلوب لسان الصادقين بان الأمة لا ترضى بالذل والهوان في موضع للدفاع عن العقيدة وعن الأرض والأمة لا ترضى بالذل والهوان بل تدافع عن دينها وعن أمتها وعن عقيدتها وأخلاقها وقيمها فتصرفات الدولة انه تصرف حكيم ولله الحمد يؤيده الجميع المسلمين كلهم داخل وخارج وعلموا من تصرفاتها تصرفات حكيمة جاءت في وقتها لردع هؤلاء المجرمين واستئصال شرهم وطغيانهم فإنها فئة فاسدة متى ما تركت، فيا إخواني أتقوا الله في أنفسكم واحذروا الإشاعات الكاذبة والأكاذيب وكونوا عونا على القائلين أهل الشر والفساد ودعاة الفساد، الذين ما جاءوا ليصلحوا بل جاءوا ليضروا ويفسدوا، أخواني في اليمن السعيد اتقوا الله في أنفسكم وأحمدوا الله أن هيأ لكم هذه الدولة ردعت عنكم ظلم الظالمين، وأزالت عنكم هذا الكابوس الضار الجرثومة الفاسدة التي جاءت لإفساد الدين والأخلاق والقيم والفضائل فكونوا يقظين في أمركم واعتصموا بحبل الله وقفوا صفاً واحداً أمام التحديات فإنها فئة ضالة يتسترون بالدين والعقيدة الذين يريدون نشر الفساد بين المسلمين فاتقوا الله في أنفسكم، فيا سكان اليمن المبارك اتقوا الله في أنفسكم وقفوا صفاً واحداً ودافعوا عن عقيدتكم من هذه الفئة الضالة المضلة التي لا تريد خيراً بل تريد الشر والفساد، قال الله تعالى «يأيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين»

وقال : ولكن إذا أبى هؤلاء إلا السوء والفساد يقول الله «قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين»، فالمعتدون والمجرمون لا بد لهم من عقوبة رادعة تردعهم عن إجرامهم ان تركوا نشروا ظلمهم وفسادهم وعاثوا بالفساد على العباد وإذا أخذوا على أيدهم وردوا عن إجرامهم، ونحمد الله أن منّ الله علي هذه الأمة قيادة حكيمة متبصرة متأنية تنطلق من منطلق العدل والإحسان والرحمة لا من أساءه ولكن من منطلق الرحمة والإحسان وحماية الأمة وحدودها والمحافظة عليها من كل مغرض ومجرم.

وسأل سماحته الله تعالى الثبات في ديننا والاستقامة وأن يعيذنا من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجاءة نقمته ومن جميع سخطه، وأن يجعل بلادنا في أمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين، وان يصلح امتنا وولاة أمورنا ويوفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يعينهم على كل خير ويقوي قلوبهم وقدراتهم إنه على كل شي قدير، سائلا الله تعالى أن يوفق قائدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز لكل خير ويمده بالصحة والتوفيق والعافية وأن يبارك له في عمره وعمله ويقويه على خير، وأن يوفق ولي عهده لكل خير وولي ولي عهده.