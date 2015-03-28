الجالية اليمنية بمكة المكرمة: موقف خادم الحرمين حكيم وشجاع

ثمن عدد من أبناء الجالية اليمنية المقيمين بمنطقة مكة المكرمة الموقف الانساني النبيل والكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإنقاذ دولة اليمن الشقيقة من براثن الاعتداء والانقلاب على الشرعية من قبل جماعة الحوثيين والتي زعزعت امن اليمن ومصدر خطر للدول المجاورة مؤكدين وقوفهم مع المملكة حكومة وشعباً في هذا التدخل وتوجيه ضربات ضد هذا التنظيم الإنقلابي.

في البداية قال المقيم عماد العبري نثمن جهود المملكة العربية السعودية التي اضطرت الى استخدام القوة العسكرية لايقاف انقلاب الحوثي وجماعته وتجاوزاتهم عبر إقحام البلاد في حرب أهلية وفرض سياسة الأمر الواقع على أطراف الأزمة اليمنية بقوة السلاح، والاستقواء بقوى خارجية وتقويض المؤسسات الدستورية والشرعية وإفشال مخرجات الحوار الوطني واتفاق السّلم والشراكة الوطنيّة وتعطيل المبادرة الخليجية إزاء الانتقال السلمي للسلطة".

تعودنا من المملكة وقوفها بجانبنا في وقت الأزمات

وقال المقيم عبدالله المرواني باسمي وباسم كل اليمنيين أتقدم بعظيم الامتنان للمملكة وقيادتها على هذه الموقف الشجاع والقرار الحكيم والذي ليس بمستغرب من هذه الدولة وقيادتها المباركة في مساعدة اليمنيين في وقف عنجهية وغرور الحوثيين وتوجيه ضربات عسكرية لهم لوقف تمددهم داخل اليمن واعتدائهم على المحافظات والاعتداء على الأبرياء ويمد يد العون لكل اليمنيين فشكراً على هذا الموقف الذي سيدين به اليمنيون للمملكة.

واوضح المقيم هيثم التركي ان حكومة المملكة لم تلجأ لخيار القوة إلا بعد أن استنفدت كل وسائل النصح والصلح والحوار ولكن دون فائدة وأن هذه رسالة للأعداء بأن سماحة المملكة وراءها غضب مزلزل لأنه قائم على الحق والعدل، ومن المعروف للقاصي والداني موقف المملكة الثابت والداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، وسعيها إلى عودة الأحوال الطبيعية لليمن في أقرب فترة ممكنة وبالصورة التي تمكن القيادة الشرعية هناك من إنجاز مهامها الدستورية، والتي تحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والازدهار والعودة إلى دور اليمن الريادي في الأمة الإسلامية.

واكد المقيم محمد اليافعي أن الحوثيين جماعة إرهابية معروفة فعلى الرغم من المناشدة من المملكة والمجتمع الدولي بوقف الاعتداء على أبناء اليمن وعلى الشرعية فيه إلا إنهم لم يستجيبوا فكان من الضروري أن تقوم المملكة بواجبها الإسلامي والعربي بمساعدة الشعب في اليمن ضد هذه الفئة والتدخل عسكرياً لوقفهم، فنقول شكراً للملك سلمان بن عبدالعزيز وحكومة المملكة على هذا الموقف الصادق والنبيل تجاه اليمن وشعبها وقال المقيم ياسر محمد باسمي وباسم من اليمنيين المقيمين في مكة المكرمة نؤيد القرار والموقف الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك - سلمان حفظه الله - بضرب معاقل الحوثيين واشيد بالوقفة الإنسانية تجاه اليمن وابنائه ووحدته وأمن وسلامة الأرض اليمنية من الغزو الإيراني وهذا ليس بغريب على المملكة والأسرة الحاكمة، فقد تعودنا منهم في جميع الأزمات في اليمن ان يكون دائماً معنا وهم الآن يكررون ما ينتظر من الاشقاء في الوقفة الصادقة والحاسمة تجاه اليمن والحفاظ على وحدته وأمنه".